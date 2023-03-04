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Даниил Медведев выложил пост, посвящённый победе на турнире в Дубае

Даниил Медведев выложил пост, посвящённый победе на турнире в Дубае
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) в своих социальных сетях выложил пост, посвящённый победе на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

«Весело делить корт с моим хорошим другом. Надеюсь, впереди ещё много финалов. Горжусь своим 18-м трофеем. Спасибо всем фанатам за потрясающую атмосферу», — написал Медведев.

Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

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