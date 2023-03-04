Андрей Рублёв — о словах Циципаса про него: я тоже знаю, что можно сказать на эмоциях

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) прокомментировал слова соотечественника Даниила Медведева, который в интервью намекнул на то, что грек Стефанос Циципас был неправ, когда говорил, что у Рублёва мало инструментов для борьбы в теннисе.

Напомним, Медведев сказал: «Я помню, один игрок недавно сказал, что у Андрея мало инструментов для борьбы. Я читал это и думал: как ты можешь так говорить? На мой взгляд, Андрей — один из самых техничных игроков в туре».

«Если честно, я не сразу включился. Сначала не понял, что он имеет в виду. Потом спросил: «Кто это сказал?» Потом понял (улыбается). Не знаю, мне нечего сказать. Когда Стефанос это сказал, я даже не принял его слова на свой счёт, потому что я тоже эмоционален и знаю, что можно сказать на эмоциях. Вы видите, что иногда я не очень хорошо веду себя на корте.

Конечно, в тот момент я его понимал, поэтому не принял это на свой счёт. Плюс ко всему, позже он ко мне подошёл и извинился. Ещё лучше, что он это сделал», — сказал Рублёв на пресс-конференции.