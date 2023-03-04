«Сейчас я мотивирован перед турнирами в США». Рублёв подвёл итоги турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнире он дошёл до финала, в котором проиграл со счётом 2:6, 2:6 Даниилу Медведеву.
«В целом это была действительно позитивная неделя. Я обыграл игроков, которых никогда раньше не побеждал. Я обыграл Ботика, обыграл Сашу. Я взял реванш у игроков, которым проиграл в прошлый раз, таких как Филип Краинович. Я выиграл у Давидовича, отыгравшись с 1:6 на тай-брейке, чего я никогда раньше не делал в своей жизни.
Каждый матч оставил положительный момент. Мой первый финал в сезоне. Надеюсь, это начало. Надеюсь, я буду продолжать совершенствоваться, потому что чувствую, что есть так много вещей, которые мне нужно улучшить. Я очень мотивирован и очень взволнован перед предстоящими неделями.
Конечно, это нелегко, когда ты проигрываешь в финале, но я действительно с нетерпением жду и сейчас очень позитивно отношусь к работе, которую проделала моя команда, и к жертвам, которые они принесли ради меня. Сейчас я очень мотивирован перед турнирами в США, чтобы сыграть там на полную катушку и посмотреть, что произойдёт», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
- 4 марта 2023
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