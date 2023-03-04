«Это отличное достижение». Евгений Кафельников высказался о серии побед Даниила Медведева

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о серии выигранных титулов Даниила Медведева. На турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Даниил в финале одолел Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

«Такие серии бывали и раньше у других игроков, тем не менее это отличное достижение. Это говорит о том, что Медведев сейчас находится в хорошей форме. Я думаю, он сможет продолжать хорошо играть дальше, сейчас у него будет время отдохнуть, не стоит за это переживать», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.