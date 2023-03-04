Андрей Ольховский: мне кажется, Рублёву нечем было обыграть Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в российском финале турнира в Дубае (ОАЭ).

«Мне кажется, Андрею нечем было обыграть Даню. Андрей стал играть резаными ударами, и эта тактика не сработала. Медведев сегодня был сильнее. Наверное, Даня просто лучше играл. В любом случае Андрей провёл очень хороший турнир, ничего трагического для него не произошло.

У Даниила потрясающее достижение — держать такую форму на протяжении трёх недель. Не знаю, может ли он играть ещё лучше. На мой взгляд, Даниил очень хорошо играет, начиная с Роттердама», — приводит слова Ольховского ТАСС.