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Андрей Ольховский: мне кажется, Рублёву нечем было обыграть Медведева

Андрей Ольховский: мне кажется, Рублёву нечем было обыграть Медведева
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в российском финале турнира в Дубае (ОАЭ).

«Мне кажется, Андрею нечем было обыграть Даню. Андрей стал играть резаными ударами, и эта тактика не сработала. Медведев сегодня был сильнее. Наверное, Даня просто лучше играл. В любом случае Андрей провёл очень хороший турнир, ничего трагического для него не произошло.

У Даниила потрясающее достижение — держать такую форму на протяжении трёх недель. Не знаю, может ли он играть ещё лучше. На мой взгляд, Даниил очень хорошо играет, начиная с Роттердама», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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