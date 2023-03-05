Украинка Костюк вышла в финал турнира в Остине, где может сыграть с россиянкой Грачёвой

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира в Остине. В полуфинальном матче турнира она обыграла представительницу США Даниэль Коллинз.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время украинка сделала четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету американки две эйса, одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Отметим, Костюк впервые сыграет в финале одиночного разряда турнира WTA.
В финале турнира Костюк встретится с победителем пары Варвара Грачёва (Россия) — Кэти Волынец (США), полуфинальная встреча которых начнётся не раньше 3:00 мск.
Турнир в Остине проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.
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