Украинка Костюк вышла в финал турнира в Остине, где может сыграть с россиянкой Грачёвой

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира в Остине. В полуфинальном матче турнира она обыграла представительницу США Даниэль Коллинз.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время украинка сделала четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету американки две эйса, одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, Костюк впервые сыграет в финале одиночного разряда турнира WTA.

В финале турнира Костюк встретится с победителем пары Варвара Грачёва (Россия) — Кэти Волынец (США), полуфинальная встреча которых начнётся не раньше 3:00 мск.

Турнир в Остине проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.