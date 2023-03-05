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Украинка Костюк вышла в финал турнира в Остине, где может сыграть с россиянкой Грачёвой

Украинка Костюк вышла в финал турнира в Остине, где может сыграть с россиянкой Грачёвой
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Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира в Остине. В полуфинальном матче турнира она обыграла представительницу США Даниэль Коллинз.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время украинка сделала четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету американки две эйса, одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Отметим, Костюк впервые сыграет в финале одиночного разряда турнира WTA.

В финале турнира Костюк встретится с победителем пары Варвара Грачёва (Россия) — Кэти Волынец (США), полуфинальная встреча которых начнётся не раньше 3:00 мск.

Турнир в Остине проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.

Остин. 1/2 финала
04 марта 2023, суббота. 23:35 МСК
Даниэль Коллинз
38
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Марта Костюк
52
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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