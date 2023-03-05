6-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, отметил ли он титул в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) рассказал о том, отмечал ли он победу на турнире в Дубае.
«Через восемь часов уже рейс, так что придётся ехать в отель, собирать вещи, попробовать поспать часа четыре и уже лететь в Индиан-Уэллс. Поэтому времени уже ни на что нет, но такова жизнь теннисиста. Это нормально», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
- 5 марта 2023
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:00
-
01:24
- 4 марта 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:39
-
22:30
-
22:13
-
21:25
-
21:10
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
18:50
-
17:16
-
16:56
-
15:35
-
15:29
-
14:33