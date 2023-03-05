6-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, отметил ли он титул в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) рассказал о том, отмечал ли он победу на турнире в Дубае.

«Через восемь часов уже рейс, так что придётся ехать в отель, собирать вещи, попробовать поспать часа четыре и уже лететь в Индиан-Уэллс. Поэтому времени уже ни на что нет, но такова жизнь теннисиста. Это нормально», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, в финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.