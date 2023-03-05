«Спит как взрослая. Повезло». Медведев рассказал, как справляется с отцовством на турнирах

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей дочери – Алисе.

«Алиса прекрасно себя ведёт, спит как взрослая. Поэтому мы отлично себя чувствуем в этом плане. Повезло! Возили её уже на стадион, как адаптируется к туру? Конечно, ей рано ещё понимать, как устроен теннисный тур, но в Дубае возили на стадион (смеётся). В принципе, здесь, в его пределах, делать нечего. Но один раз тут была на арене, ей очень понравилось — всё рассматривала», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, у Даниила Медведева и его жены Дарьи родилась дочь Алиса в октябре 2022 года.

4 марта Медведев стал победителем турнира в Дубае, обыграв соотечественника Андрея Рублёва.