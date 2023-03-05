«Спит как взрослая. Повезло». Медведев рассказал, как справляется с отцовством на турнирах
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей дочери – Алисе.
«Алиса прекрасно себя ведёт, спит как взрослая. Поэтому мы отлично себя чувствуем в этом плане. Повезло! Возили её уже на стадион, как адаптируется к туру? Конечно, ей рано ещё понимать, как устроен теннисный тур, но в Дубае возили на стадион (смеётся). В принципе, здесь, в его пределах, делать нечего. Но один раз тут была на арене, ей очень понравилось — всё рассматривала», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, у Даниила Медведева и его жены Дарьи родилась дочь Алиса в октябре 2022 года.
4 марта Медведев стал победителем турнира в Дубае, обыграв соотечественника Андрея Рублёва.
Комментарии
- 5 марта 2023
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:00
-
01:24
- 4 марта 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:39
-
22:30
-
22:13
-
21:25
-
21:10
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
18:50
-
17:16
-
16:56
-
15:35
-
15:29
-
14:33
Партнерский контент