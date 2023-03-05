Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк

Российская теннисистка Варвара Грачёва переиграла американку Кэти Волынец со счётом 6:4 5:7 6:4 в полуфинале турнира WTA 250 в Остине (США). Россиянка в финале встретится с украинкой Мартой Костюк.
Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 12 возможных. Американка реализовала один эйс, допустила одну двойную ошибку и воспользовалась восемью из 14 возможных брейк-поинтов.
Финал между россиянкой и украинкой пройдет 5 марта в 23:00 по мск. Перед турниром Марта занимала 52 место в общем зачёте WTA, а Варвара 88 место.
Турнир в Остине проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.
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