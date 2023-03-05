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Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк

Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк
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Российская теннисистка Варвара Грачёва переиграла американку Кэти Волынец со счётом 6:4 5:7 6:4 в полуфинале турнира WTA 250 в Остине (США). Россиянка в финале встретится с украинкой Мартой Костюк.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время россиянка не выполнила ни одной подачи навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-поинтов из 12 возможных. Американка реализовала один эйс, допустила одну двойную ошибку и воспользовалась восемью из 14 возможных брейк-поинтов.

Финал между россиянкой и украинкой пройдет 5 марта в 23:00 по мск. Перед турниром Марта занимала 52 место в общем зачёте WTA, а Варвара 88 место.

Турнир в Остине проходит с 27 февраля по 5 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 259 тыс.

Остин. 1/2 финала
05 марта 2023, воскресенье. 03:10 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 4
         
Кэти Волынец
92
США
Кэти Волынец
К. Волынец
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