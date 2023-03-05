Украинский теннисист Приходько: не хотел выступать за сборную своей страны даже за деньги

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал об отказе играть за сборную.

«В то время я играл турнир в Доминиканской Республике. Проснулся утром и в новостях увидел, что началось на Украине. Первой реакцией было удивление и непонимание, что будет дальше. Потом пришёл страх и осознание происходящего.

ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это не парадоксально. На самом деле, я не считаю, что у нас с Владом Манафовым сильнейшая пара в Украине. У нас есть сильные ребята, например, Денис Молчанов. По моему мнению, он самый опытный и он должен играть, может, с Владом, может, ещё с кем-то. У Влада с Ильей Белобородько хорошая пара. Возможно с Виталиком Сачко или Лёшей Крутых будут хорошие пары, просто они не пробовали и не играли. Так что играть за сборную планов нет — там сформированный состав», — приводит слова Приходько Большой теннис Украины.

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