Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинский теннисист Приходько: не хотел выступать за сборную своей страны даже за деньги

Украинский теннисист Приходько: не хотел выступать за сборную своей страны даже за деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал об отказе играть за сборную.

«В то время я играл турнир в Доминиканской Республике. Проснулся утром и в новостях увидел, что началось на Украине. Первой реакцией было удивление и непонимание, что будет дальше. Потом пришёл страх и осознание происходящего.

ФТУ меня приглашала на матч Кубка Дэвиса против Венгрии в прошлом году и даже предлагала деньги. Я не захотел играть, так как их высказывания в мой адрес были для меня неприемлемы. Дело было абсолютно не в деньгах.

На сегодняшний день контактов с ФТУ у меня нет и никогда не было, как это не парадоксально. На самом деле, я не считаю, что у нас с Владом Манафовым сильнейшая пара в Украине. У нас есть сильные ребята, например, Денис Молчанов. По моему мнению, он самый опытный и он должен играть, может, с Владом, может, ещё с кем-то. У Влада с Ильей Белобородько хорошая пара. Возможно с Виталиком Сачко или Лёшей Крутых будут хорошие пары, просто они не пробовали и не играли. Так что играть за сборную планов нет — там сформированный состав», — приводит слова Приходько Большой теннис Украины.

Новость по теме
Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов по национальности

Какие рекорды может побить Новак Джокович

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023