Медведев рассказал, как ранний вылет с Australian Open — 2023 повлиял на его форму

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) рассказал, как ранний вылет с Australian Open — 2023 повлиял на его форму.

«Да, у нас каждый турнир идёт неделя за неделей. Конечно, физически ты стараешься, особенно, под «Большие шлемы», чтобы ты лучше всего себя чувствовал. Но очень часто это всё равно не всегда срабатывает — все игроки делают то же самое, все хотят победить и всегда есть один проигравший. Поэтому была хорошая предсезонка. Получилось так, что в Австралии сыграл плохо. Поэтому получилось ещё какое-то время подготовиться побольше к Роттердаму: не снимался с турниров, решил играть всё подряд. Потому что знал, что физически способен и чувствую себя отлично. Получилось набрать форму и по ходу турниров её поддерживать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, вчера, 4 марта Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Полное эксклюзивное интервью с Даниилом Медведевым читайте на «Чемпионате»: