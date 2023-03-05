Даниил Медведев рассказал, за счёт чего удалось обыграть Андрея Рублёва в финале Дубая

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за счёт чего ему удалось обыграть соотечественника Андрея Рублёва в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.
«Последние два раза, так получилось, что Андрею я проиграл и, естественно, мы оба знаем, как мы играем — как-то очень сильно удивить друг друга не можем. Больше складывается уже из того, у кого будет лучший день — будет на данный момент лучше подготовлен. И, конечно, мелкие сюрпризы, да, мы стараемся преподнести — он к сетке ходит чаще, чем обычно. Я стараюсь его как-то двигать по корту, не давать, естественно, ему слишком легко играть справа. Но это вещи и мелочи, которые мы и так каждый матч делали, и каждый матч получался тяжёлым. Сегодня получилось обыграть его — очень рад этому», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное эксклюзивное интервью с Даниилом Медведевым читайте на «Чемпионате»:
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