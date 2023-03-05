Де Минор обыграл Томми Пола в финале Акапулько и впервые выиграл турнир категории ATP-500

Австралийский теннисист Алекс де Минор (22-я ракетка мира) стал победителем турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).

В финальном матче Алекс де Минор в упорной борьбе обыграл представителя США Томми Пола (23-й номер мирового рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Встреча проходила на центральном корте стадиона «Фэйрмонт Акапулько Принсес» на хардовом покрытии и продлилась 2 часа 27 минут. Де Минор один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Пола один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Для Де Минора этот титул стал 7‑м в карьере в одиночном разряде и первым на турнирах категории ATP-500. Общий призовой фонд соревнований превысил $ 2 млн.