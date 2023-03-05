Андрей Рублёв — о Данииле Медведеве: порой мне кажется, что его координация на нуле

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поразмышлял о том, что чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев даёт теннису.

«Забавные моменты. Иногда он ведёт себя очень нестандартно. Порой мне кажется, что координация у него на нуле. И когда он делает на корте что-то странное, это так смешно выглядит. К тому же он большой источник вдохновения, потому что он очень образованный, очень умный парень. И на его игре можно многому научиться», — сказал Рублёв на пресс-конференции после поражения от Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 2:6, 2:6.

Отметим, что победа в Дубае позволит Медведеву забрать у Рублёва статус первой ракетки России.