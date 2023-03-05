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Медведев рассказал, как реагирует на критику: делаю всё, как я чувствую

Медведев рассказал, как реагирует на критику: делаю всё, как я чувствую
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Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) рассказал о своём отношении к критике.

«На самом деле я просто стараюсь быть самим собой — не стараюсь кого-то имитировать. Понимаю, что жизнь долгая и в теннисе и вне его — вообще. Поэтому я, скажем так, делаю всё, как я чувствую: иногда, может, правильно, иногда — неправильно. Всегда есть люди, которые будут говорить, что я делаю всё хорошо или делаю всё плохо. Поэтому просто стараюсь жить для себя, как считаю нужным и вести себя также соответственно», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, вчера, 4 марта Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая «Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая
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