Медведев — о стартующем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс: ожидания очень высокие

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 8 по 19 марта.

«Да, на самом деле, как раз будет очень интересно — в Дубае до этого я обычно играл очень плохо: кондиции, мячи, корты там и в Индиан-Уэллс похожи. В Дохе же я также чувствовал, что корты и мячи мне не подходят, но там удалось выиграть. Интересно будет, как в этом году смогу справиться с Индиан-Уэллс и Майами. В такой форме ожидания на данный момент высокие. Это совершенно новый турнир, на новом континенте. Надеюсь, получится поддержать эту форму», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, вчера, 4 марта Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.