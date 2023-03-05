Медведев объяснил, почему его главный тренер не поехал на турнир в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) объяснил, почему его главный тренер Жиль Сервара не поехал на турнир в Дубае.
«У него была неделя отдыха. Теперь Жиль едет в Индиан-Уэлсс», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Напомним, вчера, 4 марта Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.
Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
Турнир категории «Мастерс» пройдёт в Индиан-Уэллсе (США) с 8 по 19 марта.
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