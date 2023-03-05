Рублёв: Медведев в детстве боролся и со сломанной ракеткой, и в порванных кроссовках

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил отношения с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

«У нас отличные отношения, мы хорошо друг друга понимаем, дружим. Можем посмеяться над всякими глупостями. Когда мы вместе играем на каком-то турнире и проводим время, я всегда получаю удовольствие.

На корте я его очень уважаю, потому что он уже в детстве был бойцом. У него могла быть всего одна ракетка, она могла сломаться, но он не переставал бороться. Он мог 20 минут бросать свечки, бороться и выиграть. Многие наши ровесники видели свечку и сразу сдавались. А он боролся и со сломанной ракеткой, и в порванных кроссовках. И сейчас он такой же. Это очень вдохновляет», — сказал Рублёв на пресс-конференции после поражения от Медведева в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 2:6, 2:6.