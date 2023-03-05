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Андрей Чесноков: молодцы, если допустят россиян на Уимблдон. Теннис — это одна семья

Андрей Чесноков: молодцы, если допустят россиян на Уимблдон. Теннис — это одна семья
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на новость от издания The Daily Telegraph о том, что британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) допустит россиян и белорусов до Уимблдона в 2023 году.

«Молодцы, если сделают этот шаг и допустят россиян. Не знаю, в какой степени для них это произойдёт. Может, это для них чудовищная пытка. Не могу понять, в чём проблема. Теннис — это одна семья. Все игроки общаются друг с другом.

Тому же Рублёву вообще до лампочки эти политические интриги. Он ещё в прошлом году сказал Уимблдону, что отдаст все деньги с турнира нуждающимся. Получается, Уимблдону ничего не нужно.

Если допустят, то это очень хорошо. Но они такие хитрожопые: могут согласиться, а в последний момент кто-то один скажет нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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