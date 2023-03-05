Даниил Медведев: когда покупаю жене цветы, ставим их в трофей с «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев назвал три любимых выигранных трофея.

«Тяжело выбрать. Я бы сказал, что US Open – просто потому, что это турнир «Большого шлема». Дело даже не в самом трофее. Ещё выберу Цинциннати, потому что мы в него ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно. И потому что я его только что выиграл, выберу дубайский. Но вообще я все люблю», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, 27-летний Медведев – чемпион 18 турниров на уровне ATP, в том числе US Open. Ранее Даниил выиграл три турнира подряд — в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ).