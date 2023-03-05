Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о допуске россиян на Уимблдон. Ранее стало известно, что британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

«Хорошая новость о допуске спортсменов на Уимблдон! Иначе и быть не могло. У меня и до этого не было никаких сомнений насчёт допуска наших теннисистов на турнир. Был в этом уверен», — цитирует Кафельникова Sport24.

При этом, возможно, игрокам из этих стран придётся подписать документ, подтверждающий, что они никоим образом не будут «продвигать или прославлять» политику России на Украине во время участия в соревнованиях.

Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.