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Евгений Кафельников высказался о допуске россиян на Уимблдон

Евгений Кафельников высказался о допуске россиян на Уимблдон
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о допуске россиян на Уимблдон. Ранее стало известно, что британская ассоциация лаун-тенниса (LTA) отменит запрет на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях на территории Великобритании.

«Хорошая новость о допуске спортсменов на Уимблдон! Иначе и быть не могло. У меня и до этого не было никаких сомнений насчёт допуска наших теннисистов на турнир. Был в этом уверен», — цитирует Кафельникова Sport24.

При этом, возможно, игрокам из этих стран придётся подписать документ, подтверждающий, что они никоим образом не будут «продвигать или прославлять» политику России на Украине во время участия в соревнованиях.

Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.

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