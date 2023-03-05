«Страна свободы». Опелка поддержал Джоковича, которому не разрешают въехать в США

Американский теннисист Райлли Опелка отреагировал на новость о том, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не сможет сыграть на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Правительство США запретило сербу въезжать в страну, поскольку у него нет прививки от коронавируса.
«Какой позор… Страна свободы» — написал Опелка в социальных сетях.
Джокович получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить игроку участвовать в турнирах.
На данный момент Новак Джокович занимает первую строчку мирового рейтинга. На своём последнем турнире в Дубае он дошёл до полуфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.
- 5 марта 2023
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
15:04
-
14:40
-
13:09
-
11:40
-
11:20
-
10:54
-
10:50
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
07:24
-
06:00
-
01:24
- 4 марта 2023
-
23:45
-
23:15
-
22:39
-
22:30
-
22:13
-
21:25
-
21:10
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:07