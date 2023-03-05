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«Страна свободы». Опелка поддержал Джоковича, которому не разрешают въехать в США

«Страна свободы». Опелка поддержал Джоковича, которому не разрешают въехать в США
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Американский теннисист Райлли Опелка отреагировал на новость о том, что 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не сможет сыграть на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Правительство США запретило сербу въезжать в страну, поскольку у него нет прививки от коронавируса.

«Какой позор… Страна свободы» — написал Опелка в социальных сетях.

Джокович получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить игроку участвовать в турнирах.

На данный момент Новак Джокович занимает первую строчку мирового рейтинга. На своём последнем турнире в Дубае он дошёл до полуфинала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

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