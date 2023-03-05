Медведев и Рублёв сыграют выставочный матч в Мексике
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют выставочный матч в Мексике. Встреча пройдёт на следующий день после финала в Индиан-Уэллсе (США).
«Очень рад вернуться в Мексику с Андреем Рублёвым 20 марта. Будете там?» — написал Медведев в социальных сетях.
Напомним, вчера, 4 марта, Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2. Медведев выиграл третий турнир за три недели. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме и Дохе. Даниил вернёт себе звание первой ракетки России 6 марта, когда обновят рейтинги ATP. Также в Дубае Медведев не уступил ни сета, при этом прервав серию серба Новака Джоковича из 20 побед.
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