Медведев и Рублёв сыграют выставочный матч в Мексике

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сыграют выставочный матч в Мексике. Встреча пройдёт на следующий день после финала в Индиан-Уэллсе (США).

«Очень рад вернуться в Мексику с Андреем Рублёвым 20 марта. Будете там?» — написал Медведев в социальных сетях.

Напомним, вчера, 4 марта, Даниил Медведев стал победителем турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В финале он обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2. Медведев выиграл третий турнир за три недели. До этого он побеждал на соревнованиях в Роттердаме и Дохе. Даниил вернёт себе звание первой ракетки России 6 марта, когда обновят рейтинги ATP. Также в Дубае Медведев не уступил ни сета, при этом прервав серию серба Новака Джоковича из 20 побед.