Медведев обошёл Рублёва в рейтинге АТР, вернув себе статус первой ракетки России

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович по-прежнему занимает первое место. Россиянин Даниил Медведев переместился с 7-го места на 6-е, поменявшись местами с Андреем Рублёвым, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Аслан Карацев потеряли несколько позиций.
Рейтинг АТР. 6 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560;
5 (7). Тейлор Фритц (США) — 3660;
6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3775;
7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3660;
8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321;
9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315;
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245…
15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470…
105 (102). Аслан Карацев (Россия) — 530…
113 (109). Роман Сафиуллин (Россия) — 513…
Таким образом, Даниил Медведев стал первой ракеткой России.
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