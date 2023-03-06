Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В основной сетке Джоковича заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили.

Напомним, ранее стало известно, что сербский игрок получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить Джоковичу участвовать в турнирах.

В поддержку Новака Джоковича высказались несколько теннисистов, в том числе американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, которые раскритиковали правительство США.