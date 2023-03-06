Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе

Новак Джокович не сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович не выступит на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает пресс-служба турнира. В основной сетке Джоковича заменит представитель Грузии Николоз Басилашвили.

Напомним, ранее стало известно, что сербский игрок получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить Джоковичу участвовать в турнирах.

В поддержку Новака Джоковича высказались несколько теннисистов, в том числе американцы Джон Иснер и Райлли Опелка, которые раскритиковали правительство США.

Джоковича всё-таки не пустят на «Мастерсы»? Сенаторы США уже и к президенту обратились! Джоковича всё-таки не пустят на «Мастерсы»? Сенаторы США уже и к президенту обратились!
3
0
0
3
6
0
Поделиться
Теги Теннис ATP •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023