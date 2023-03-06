Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вошёл в топ-3 Чемпионской гонки ATP, Рублёв и Хачанов — в десятке

Даниил Медведев вошёл в топ-3 Чемпионской гонки ATP, Рублёв и Хачанов — в десятке
Комментарии

ATP опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв благодаря успешному выступлению в Дубае поднялись на несколько строчек. Медведев вошёл в топ-3 рейтинга, а Рублёв попал в лучшую десятку. Их соотечественник Карен Хачанов, напротив, потерял позиции, переместившись на восьмое место.

Чемпионская гонка ATP на 6 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2430;
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1470;
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1430;
4 (6). Томми Пол (США) — 1085;
5 (3). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1065;
6 (8). Тейлор Фритц (США) — 915;
7 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 870;
8 (5). Карен Хачанов (Россия) — 810;
9 (7). Янник Синнер (Италия) — 775;
10 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 705…
92 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 152.

Полный рейтинг Чемпионской гонки ATP доступен на «Чемпионате».

«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая «Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023