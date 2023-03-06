Даниил Медведев вошёл в топ-3 Чемпионской гонки ATP, Рублёв и Хачанов — в десятке

ATP опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв благодаря успешному выступлению в Дубае поднялись на несколько строчек. Медведев вошёл в топ-3 рейтинга, а Рублёв попал в лучшую десятку. Их соотечественник Карен Хачанов, напротив, потерял позиции, переместившись на восьмое место.

Чемпионская гонка ATP на 6 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2430;

2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1470;

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1430;

4 (6). Томми Пол (США) — 1085;

5 (3). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1065;

6 (8). Тейлор Фритц (США) — 915;

7 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 870;

8 (5). Карен Хачанов (Россия) — 810;

9 (7). Янник Синнер (Италия) — 775;

10 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 705…

92 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 152.

Полный рейтинг Чемпионской гонки ATP доступен на «Чемпионате».