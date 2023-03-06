Даниил Медведев вошёл в топ-3 Чемпионской гонки ATP, Рублёв и Хачанов — в десятке

ATP опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв благодаря успешному выступлению в Дубае поднялись на несколько строчек. Медведев вошёл в топ-3 рейтинга, а Рублёв попал в лучшую десятку. Их соотечественник Карен Хачанов, напротив, потерял позиции, переместившись на восьмое место.
Чемпионская гонка ATP на 6 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2430;
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 1470;
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1430;
4 (6). Томми Пол (США) — 1085;
5 (3). Кэмерон Норри (Великобритания) — 1065;
6 (8). Тейлор Фритц (США) — 915;
7 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 870;
8 (5). Карен Хачанов (Россия) — 810;
9 (7). Янник Синнер (Италия) — 775;
10 (15). Андрей Рублёв (Россия) — 705…
92 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 152.
Полный рейтинг Чемпионской гонки ATP доступен на «Чемпионате».
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