Касаткина, Кудерметова и Самсонова опустились в рейтинге Чемпионской гонки WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки WTA. Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потеряли позиции в рейтинге. В топ-10 вошла француженка Каролин Гарсия.

Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 6 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 2660 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561;

3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 1420;

4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 1395;

6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251;

7 (7). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1041;

8 (8). Кори Гауфф (США) — 970;

9 (9). Магда Линетт (Польша) — 927;

10 (12). Каролин Гарсия (Франция) — 871…

16 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 641…

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 537…

21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 472;

22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 466…

28 (49). Варвара Грачёва (Россия) — 408…

49 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 242…

58 (65). Анна Блинкова (Россия) — 200…

62 (81). Анна Калинская (Россия) — 183…

87 (94). Эрика Андреева (Россия) — 132…

92 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 112.

Полный рейтинг Чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».