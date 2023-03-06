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Касаткина, Кудерметова и Самсонова опустились в рейтинге Чемпионской гонки WTA

Касаткина, Кудерметова и Самсонова опустились в рейтинге Чемпионской гонки WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки WTA. Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова потеряли позиции в рейтинге. В топ-10 вошла француженка Каролин Гарсия.

Рейтинг Чемпионской гонки WTA на 6 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 2660 очков;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1561;
3 (3). Ига Свёнтек (Польша) — 1420;
4 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1410;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 1395;
6 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1251;
7 (7). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1041;
8 (8). Кори Гауфф (США) — 970;
9 (9). Магда Линетт (Польша) — 927;
10 (12). Каролин Гарсия (Франция) — 871…
16 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 641…
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 537…
21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 472;
22 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 466…
28 (49). Варвара Грачёва (Россия) — 408…
49 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 242…
58 (65). Анна Блинкова (Россия) — 200…
62 (81). Анна Калинская (Россия) — 183…
87 (94). Эрика Андреева (Россия) — 132…
92 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 112.

Полный рейтинг Чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».

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