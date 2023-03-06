Ольховский считает, что Медведев станет самым титулованным теннисистом России
Поделиться
Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о россиянине Данииле Медведеве.
«Пока я не вижу причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. Даниил ещё молод, у него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды. Сейчас он в прекрасной форме и является одним из лучших игроков мира.
Что касается количества титулов, то здесь всё относительно. Кто-то мечтает выиграть хотя бы один, кто-то подбирается к сотне, но в любом случае 18 побед — это отличное достижение, и я думаю, что Даниил на этом не остановится», — цитирует Ольховского ТАСС.
Российские теннисисты с наибольшим количеством титулов:
- Евгений Кафельников — 26.
- Николай Давыденко — 21.
- Даниил Медведев — 18.
- Марат Сафин — 15.
Комментарии
- 6 марта 2023
-
13:21
-
13:06
-
12:53
-
11:48
-
11:00
-
10:07
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:25
-
09:04
-
08:15
-
05:41
-
00:40
- 5 марта 2023
-
23:40
-
20:58
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
15:04
-
14:40
-
13:09
-
11:40
-
11:20
-
10:54
-
10:50
-
10:22
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
Партнерский контент