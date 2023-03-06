Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский считает, что Медведев станет самым титулованным теннисистом России

Ольховский считает, что Медведев станет самым титулованным теннисистом России
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о россиянине Данииле Медведеве.

«Пока я не вижу причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. Даниил ещё молод, у него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды. Сейчас он в прекрасной форме и является одним из лучших игроков мира.

Что касается количества титулов, то здесь всё относительно. Кто-то мечтает выиграть хотя бы один, кто-то подбирается к сотне, но в любом случае 18 побед — это отличное достижение, и я думаю, что Даниил на этом не остановится», — цитирует Ольховского ТАСС.

Российские теннисисты с наибольшим количеством титулов:

  1. Евгений Кафельников — 26.
  2. Николай Давыденко — 21.
  3. Даниил Медведев — 18.
  4. Марат Сафин — 15.
«Это ещё не конец». Бурная реакция на третий подряд титул Медведева «Это ещё не конец». Бурная реакция на третий подряд титул Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023