Ольховский считает, что Медведев станет самым титулованным теннисистом России

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о россиянине Данииле Медведеве.

«Пока я не вижу причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. Даниил ещё молод, у него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды. Сейчас он в прекрасной форме и является одним из лучших игроков мира.

Что касается количества титулов, то здесь всё относительно. Кто-то мечтает выиграть хотя бы один, кто-то подбирается к сотне, но в любом случае 18 побед — это отличное достижение, и я думаю, что Даниил на этом не остановится», — цитирует Ольховского ТАСС.

Российские теннисисты с наибольшим количеством титулов: