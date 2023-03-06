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«Чемпионат» подведёт итоги конкурса с главным призом от Даниила Медведева 7 марта

«Чемпионат» подведёт итоги конкурса с главным призом от Даниила Медведева 7 марта
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«Чемпионат» проводит розыгрыш крутых подарков! Главный приз — мяч с автографом чемпиона US Open и Итогового турнира Даниила Медведева! А ещё победители получат кофту и носки с Australian Open.

Уже 7 марта будут подведены итоги конкурса. Автоматический бот выберет обладателя подарка. Успей принять участие и выиграй незабываемый приз.

Подробнее об условиях розыгрыша можно узнать по ссылке.

Даниил Медведев ранее выиграл третий титул за три недели. Россиянин победил на соревнованиях в Роттердаме, Дохе и Дубае. Благодаря такому успеху он переместился с 12-й строчки мирового рейтинга на шестую, вновь став первой ракеткой России. Более того, Медведев не уступил ни сета в Дубае и поднялся на третье место в Чемпионской гонке ATP. Даниил продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая «Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая
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