Кафельников: в США не обеднеют от отсутствия Джоковича, будет на кого посмотреть

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о снятии 22-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
«Не знаю всех нюансов принятого решения, но я не считаю, что турниры в Индиан-Уэллсе и Майами обеднеют от отсутствия Джоковича. Да, он первая ракетка мира и является фаворитом любых соревнований, но теннис всё равно продолжается. В Америке выступят другие звёзды, будет на кого посмотреть», — цитирует Кафельникова ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что сербский игрок получил отказ от правительства США на просьбу предоставить ему право на въезд в страну без прививки от коронавируса. Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию и разрешить Джоковичу участвовать в турнирах.
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