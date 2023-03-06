Циципас: главные удовольствия в жизни простые и бесплатные

Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях.
«Главные удовольствия в жизни простые и бесплатные: тёплые объятия, добрые слова, красивый закат», — написал Циципас в социальных сетях.
На своём последнем турнире, соревнованиях в Роттердаме, грек потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в двух сетах. На Australian Open Циципас дошёл до финала, где уступил 22-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Это его второе поражение в финалах мэйджоров с Джоковичем. Ранее Циципас проигрывал сербу в главном матче Открытого чемпионата Франции.
После Роттердама Стефанос Циципас принял решение сняться с соревнований в Акапулько (Мексика), которые завершились на прошлой неделе.
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