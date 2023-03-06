Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев рассказал, у кого учился хладнокровию

Медведев рассказал, у кого учился хладнокровию
Комментарии

Россиянин Даниил Медведев высказался о важности контролировать свои эмоции во время матчей.

«Когда я был моложе, я думаю, что был более добрым, любил повеселиться. Но с тех пор, как я стал более серьезно относиться к теннису, теперь во время матча хочу просто побеждать, хочу оставаться сосредоточенным. Я немного научился этому у Роджера Федерера, потому что он такой хладнокровный.

В раздевалке Роджер забавный, улыбающийся, а потом ты играешь против него матч, наносишь отличный удар и смотришь — это Роджер. Ты видел его по телевизору, он твой кумир, и ты как бы пытаешься улыбнуться ему или что-то в этом роде, и видишь, что он злится на тебя на корте», — сказал российский теннисист на пресс-конференции.

«Это ещё не конец». Бурная реакция на третий подряд титул Медведева «Это ещё не конец». Бурная реакция на третий подряд титул Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023