«Зимняя страна чудес». Мария Шарапова показала фото в прыжке

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях свежее фото. Спортсменка показала снимок в прыжке.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
«Зимняя страна чудес», — написала Мария Шарапова в социальных сетях.
За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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