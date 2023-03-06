Надаль: работаю каждый день, чтобы вернуться как можно скорее

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о своём восстановлении после травмы и ответил на вопрос о сроках своего возвращения в тур.

«Я наблюдаюсь каждую неделю, провожу различные тесты, чтобы отслеживать прогресс восстановления. Я мало разговаривал после того, что случилось в Австралии, но там произошёл большой срыв. Это был разрыв мышцы, я немного порвал сухожилие. Это очень проблемная область мышцы, поэтому прогресс происходит медленнее, чем хотелось бы.

Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как быть терпеливым. Это правда, что время идёт и мне уже не 20 лет. И после каждого сезона, подобного тому, что я провожу, организм устаёт, но я делаю всё, что в моих силах. Каждый день я на тренировке в академии: спортзал, восстановление, 15 или 20 минут на корте, чтобы моя рука не деградировала.

Что касается моего возвращения, то я не знаю, будет ли это Монте-Карло, Барселона или Мадрид, но я хочу играть. Поэтому как только я смогу, я вернусь. И я работаю каждый день, чтобы это произошло как можно скорее», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Ранее испанец снялся с турниров в Дохе и Дубае, а также с выставочного матча с соотечественником, Карлосом Алькарасом, который должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе (США).