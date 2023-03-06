Сможет ли Даниил Медведев выиграть в Индиан-Уэллсе четвёртый титул подряд?

Российский теннисист Даниил Медведев три недели подряд становится победителем турниров ATP. В 2023 году он выиграл соревнования в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар) и Дубае (ОАЭ). Удастся ли Медведеву завоевать титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США)?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе.

После раннего вылета в третьем круге Открытого чемпионата Австралии Медведев опустился на 12-ю строчку мирового рейтинга, однако благодаря победам смог вновь вернуться в топ-10, заняв шестую позицию. Чемпион US Open также стал первой ракеткой России. Более того, Медведев не уступил ни сета в Дубае и поднялся на третье место в Чемпионской гонке ATP. Даниил продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.