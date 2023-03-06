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Марк Петчи: Даниил Медведев — самый интересный теннисист тура для интервью

Марк Петчи: Даниил Медведев — самый интересный теннисист тура для интервью
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Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи назвал российского теннисиста Даниила Медведева самым интересным теннисистом для интервью.

«Даниил Медведев не просто лучший прототип игрока настоящего и будущего, но и один из самых, если не самый интересный теннисист тура для интервью», — написал Марк Петчи на своей странице в социальной сети, прикрепив цитату Медведева о трофее турнира в Цинциннати.

Напомним, Даниил Медведев, отвечая на вопрос о любимом трофее, сказал: «Тяжело выбрать. Я бы сказал, что US Open – просто потому, что это турнир «Большого шлема». Там дело даже не в самом трофее. Ещё выберу Цинциннати, потому что в него мы ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно...»

«Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая «Не сравниваю с US Open, просто наслаждаюсь моментом». Интервью с Медведевым из Дубая
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