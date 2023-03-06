Марк Петчи: Даниил Медведев — самый интересный теннисист тура для интервью
Поделиться
Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи назвал российского теннисиста Даниила Медведева самым интересным теннисистом для интервью.
«Даниил Медведев не просто лучший прототип игрока настоящего и будущего, но и один из самых, если не самый интересный теннисист тура для интервью», — написал Марк Петчи на своей странице в социальной сети, прикрепив цитату Медведева о трофее турнира в Цинциннати.
Напомним, Даниил Медведев, отвечая на вопрос о любимом трофее, сказал: «Тяжело выбрать. Я бы сказал, что US Open – просто потому, что это турнир «Большого шлема». Там дело даже не в самом трофее. Ещё выберу Цинциннати, потому что в него мы ставим цветы. Когда я покупаю жене цветы, мы их туда ставим. Прикольно...»
Комментарии
- 6 марта 2023
-
19:50
-
18:42
-
18:02
-
16:17
-
16:14
-
15:43
-
15:10
-
14:42
-
14:19
-
13:21
-
13:06
-
12:53
-
11:48
-
11:00
-
10:07
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:25
-
09:04
-
08:15
-
05:41
-
00:40
- 5 марта 2023
-
23:40
-
20:58
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
15:04
-
14:40
-
13:09
-
11:40
-
11:20
-
10:54
-
10:50
Партнерский контент