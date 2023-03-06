«Высыпаюсь». Дарья Касаткина выложила свежее фото из США

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) выложила свежее фото из США, где она примет участие на турнирах категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.
«Высыпаюсь», — подписала фото Касаткина.
Фото: из личного архива Касаткиной
В начале года Дарья неудачно выступила на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 1:6, 1:6.
В феврале стало известно, что Дарья Касаткина прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого работала с 2019 года. Теперь первая ракетка России работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой. 39-летний Чиполла — чемпион пяти челленджеров, победитель одного турнира на уровне ATP в парном разряде.
- 6 марта 2023
-
19:50
-
18:42
-
18:02
-
16:17
-
16:14
-
15:43
-
15:10
-
14:42
-
14:19
-
13:21
-
13:06
-
12:53
-
11:48
-
11:00
-
10:07
-
10:01
-
09:52
-
09:36
-
09:25
-
09:04
-
08:15
-
05:41
-
00:40
- 5 марта 2023
-
23:40
-
20:58
-
19:38
-
19:16
-
18:11
-
15:04
-
14:40
-
13:09
-
11:40
-
11:20
-
10:54
-
10:50