«Высыпаюсь». Дарья Касаткина выложила свежее фото из США

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) выложила свежее фото из США, где она примет участие на турнирах категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Высыпаюсь», — подписала фото Касаткина.

Фото: из личного архива Касаткиной

В начале года Дарья неудачно выступила на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого круга Касаткина в двух сетах крупно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 1:6, 1:6.

В феврале стало известно, что Дарья Касаткина прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, под руководством которого работала с 2019 года. Теперь первая ракетка России работает с бывшей 70-й ракеткой мира, итальянцем Флавио Чиполлой. 39-летний Чиполла — чемпион пяти челленджеров, победитель одного турнира на уровне ATP в парном разряде.