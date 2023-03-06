Элина Свитолина отреагировала на победу соотечественницы Марты Костюк на турнире в Остине

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на победу соотечественницы Марты Костюк на турнире категории WTA-250 в Остине (США).

Свитолина в своих социальных сетях выложила фото Костюк с трофеем и подписала её несколькими эмодзи «бицепс».

Марта в финале обыграла россиянку Варвару Грачёву со счётом 3:6, 5:7. Костюк впервые в карьере победила на турнире WTA.

Напомним, Свитолина готовится к возвращению в тур после рождения ребёнка. В середине октября Элина и её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис впервые стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Скай. 28-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA.