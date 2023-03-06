Гарсия — после поражения в Монтеррее: когда кладу голову на подушку, снова вижу матч

Победительница Итогового чемпионата WTA, француженка Каролин Гарсия (пятая ракетка мира) на своей странице в социальной сети поделилась эмоциями после проигрыша в финале турнира категории WTA-250 в Монтеррее (Мексика).

«Ужасно устала физически и морально, через шесть часов ехать в аэропорт, но я не могу и «боюсь» заснуть. Мозг сходит с ума. Каждый раз, когда выключаю свет и кладу голову на подушку, снова вижу матч: ту подачу, зацепившую линию на брейк-пойнте, или ту небольшую ошибку с форхенда, или то неправильное решение… Иногда теннис сводит с ума», — написала Гарсия в социальных сетях.

В финале турнира категории Каролин Гарсия проиграла представительнице Хорватии Донне Векич (31-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:3, 5:7.