Тарпищев: Метревели привёз из США «Мустанг», но наши призовые забирало государство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о карьере теннисиста в СССР.
«Я был даже четвёртым-пятым в рейтинге СССР, когда заканчивал карьеру в 25 лет. С 1 января по 1 август в 1973 году не было ни одного поражения. Но так как играть не давали, я завершил. Потому что была борьба против апартеида, ни с кем нельзя было играть: ни с ЮАР, ни с Родезией. И это, естественно, тормозило развитие — во многих турнирах мы просто не участвовали. Поэтому и в рейтинге стояли низко. А из-за того, что мы не играли, и контракты были только у одного-двух человек. Естественно, с производителями формы. Денежных контрактов в те времена не было. Призовые дозированно давали. Метревели выиграл один турнир в США и привёз «Форд Мустанг-2». Такие вещи были, а прямых контрактов — нет. Может, только с производителями одежды. У меня, например, в 1973 году был контракт — играл сам в форме итальянского модельера Сержио Таккини.
Что приобрёл на первые призовые? Ничего. Мы все деньги сдавали. В федерацию никогда ничего не отдавали — передавали в госкомспорт. Другого выбора и не было, такой порядок государства. Оно тебя кормит, создаёт условия, а ты возвращаешься и отдаёшь деньги», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым на «Чемпионате» читайте завтра, 7 марта.
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