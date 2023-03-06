Тарпищев: после развала СССР в России было всего 23 корта, о каком развитии речь?

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о развитии тенниса после развала СССР.

«Советы были закрытой страной для тенниса. В Союзе приоритет отдавался олимпийским дисциплинам. Теннис до 1924-го был олимпийским видом, потом таковым стал только с Сеула-1988. Естественно, он финансировался для СССР по остаточному принципу. Если взять период развала Советского Союза, теннис аккумулировался в центральных городах. И после развала ушло 15 союзных республик с этими центральными городами. Оказалось, что в России к этому времени всего было 23 корта. И вопрос: «О каком развитии говорить?» Была точечная работа в силу того, что других шансов выжить не было.

В то время такого тенниса и не было, сейчас наше отсутствие – влияет: если нас нет, это другой турнир. Потому что если бы мы в Кубке Дэвиса играли, то три года подряд считались бы фаворитами. Потому что три игрока в топ-20 — больше вариантов выиграть, чем проиграть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым на «Чемпионате» читайте завтра, 7 марта.