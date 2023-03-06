«Я точно не была фаворитом». Елена Веснина — о победном финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина рассказала о победном для себя финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, который проходил в 2017 году. В финале она обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.

«В этом финале я точно не была фаворитом. Я понимала, насколько Света невероятная, титулованная и, не побоюсь этого слова, великая теннисистка для нашей страны. Мне всегда было безумно сложно с ней играть. Перед финалом я понимала, что Света — фаворит, так как она была в топ-10 и проводила один из своих лучших сезонов. Но я осознавала, что у меня есть шанс и что я должна за него зацепиться. Как я считаю, форма у меня тогда была лучшей. Финал был сложный: невероятная жара, стиль Светы с её тяжёлыми ударами справа, плюс было немного ветрено. Я пыталась бороться, и в итоге у меня это получилось.

Во втором сете при счёте 2:4 у меня появилось чувство, что я не проиграю. Не знаю, как это описать, но после этого всё перевернулось. Казалось, что сил нет, но открылось второе дыхание. Я начала диктовать условия игры, и было ощущение, что Света подсела», — сказала Веснина в эфире YouTube-канала «Больше!».