Медведев, Рублёв и Хачанов узнали соперников в Индиан-Уэллсе

Появились турнирные сетки «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) среди мужчин. Россия будет представлена четырьмя теннисистами, а именно: Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым, и Романом Сафиуллиным, которые узнали своих первых соперников.
Все кроме Сафиуллина являются сеянными и начнут турнир со второго круга. Даниил Медведев сыграет с победителем пары Джон Иснер — Брэндон Накашима.
Андрей Рублёв встретится с победителем пары Иржи Легечка — Артур Риндеркнеш. Карен Хачанов встретится с победителем пары Ласло Джере — Оскар Отте.
Роман Сафиуллин стартует с первого круга. Его соперником будет белорус Илья Ивашко.
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует завтра, 8 марта. Финал турнира намечен на 19 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.
Напомним, Даниил Медведев стал победителем недавно завершившегося турнира в Дубае. В финале был обыгран Андрей Рублёв.
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