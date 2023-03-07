Рус повесила «баранку» Шнайдер и вышла в финал квалификации на турнире в Индиан-Уэллсе
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Голландская теннисистка Аранча Рус (130-я ракетка мира) уверенно вышла в финал квалификации на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), обыграв россиянку Диану Шнайдер (94-я ракетка мира).
Аранча Рус одержала уверенную победу со счётом 7:6 (7:0), 5:7, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Дианы Шнайдер три эйса, четыре двойные ошибки и один упущенный брейк-пойнт из пяти заработанных. Аранча Рус четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.
В первом круге турнира в Монтеррее представительница Бельгии Элисе Мертенс переиграла Диану Шнайдер. Примечательно, что Шнайдер получила «баранку» и в том матче.
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