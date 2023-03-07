Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, о чём в своей жизни жалеет больше всего.

«Я закончил в командных соревнованиях: там уже не появляюсь. Со мной было выиграно семь турниров: три Кубка Дэвиса и четыре Кубка Федерации. Я — №1 в мире по этим показателям, а по другим параметрам попадаю в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас работа-то у меня очень интересная. Знаний хватает, но со мной с этими детьми работает состав тренеров. Сегодня семь тренеров поедут на сборы в турецкий Бодрум. Технические и тактические задачи выполняем. Уже реально давно созрели те люди, которые будут иметь те знания, чтобы работать полноценными тренерами на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Вице-президент Евгений Кафельников, бывшие игроки, недавно закончившие карьеру. Есть ли ощущение незаменимости? Такого ощущения нет. Всегда есть люди, которых можно научить и которые будут лучше тебя. Этим я и пытаюсь заниматься. Всё время жалею, что не пошёл в футбол — мой любимый вид спорта. Сейчас, наверное, был бы уже на футбольной пенсии. В жизни происходило всё против моей воли: куда я не хотел — туда и попадал. Я прожил на сегодня интересную, содержательную жизнь. Когда хобби и работа совпадают, конечно, я счастлив. Потому что у меня нет усталости: могу работать круглые сутки, мотаясь по всему миру. Ради чего? Ради того, чтобы мы были лучше и лучше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым читайте на «Чемпионате»: