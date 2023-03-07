«Наш клиент». Тарпищев вспомнил, как обыграл испанцев в историческом матче на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился воспоминаниями о победе над испанскими теннисистами на Кубке Дэвиса в 2015 году.

«Эта плеяда началась с Кубка Дэвиса в 2015 году, который проводился во Владивостоке. Там мы играли против испанцев. А тенниса в городе не было — отдельные корты и тренеры: Игорь Куницын, например, оттуда. Первый день играли на «Фетисов-Арене» с Испанией, поставил молодёжь: Рублёва, Хачанова, Донского, Кравчука. Проигрывая 0-2, выиграли 3-2 — единственное поражение Испании со счёта 2-0 за всю историю. Самое интересное было до матчей. На день позже тогда приехал Томми Робредо и провёл интенсивную тренировку. Тогда я ребятам и сказал, что это наш клиент в последний игровой день, потому что неправильно тренируется — интенсивная нагрузка, неадекватная его возможностям и в таком часовом поясе. Он перетренировался за два дня. И при счёте 0-2 я выставил против Робредо Донского. Испанец тогда был в топ-20, Евгений — за сотней. И Женя его обыграл», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с президентом ФТР Шамилем Тарпищевым читайте на «Чемпионате»: