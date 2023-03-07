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Расписание «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором сыграют Медведев, Рублёв, и Хачанов

Появилось расписание турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) среди мужчин. Россия будет представлена четырьмя теннисистами, а именно: Даниилом Медведевым, Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым и Романом Сафиуллиным. Все, кроме Сафиуллина, являются сеяными и начнут турнир со второго круга.

Роман Сафиуллин стартует с первого круга турнира. Его соперником в стартовом матче будет белорус Илья Ивашко. Игра состоится завтра, 8 марта, время начала — 22:00 мск.

Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов — все находятся в нижней половине турнирной сетки — и будут со 2-го раунда играть в пятницу(10.03), воскресенье (12.03), вторник (14.03).

Матчи 2, 3 и 4-го раундов верхней половины сетки состоятся в субботу (11.03), понедельник (13.03) и также во вторник (14.03).

Матчи четвертьфинальной стадии турнира состоятся в среду (15.03 — нижняя половина сетки ) и четверг (16.03 — верхняя половина сетки), полуфинальные игры — в субботу (18.03). Финал турнира намечен на воскресенье (19.03).

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует завтра, 8 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн.