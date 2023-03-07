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Рублёв: единственное, на что я надеюсь, это то, что скоро будет мир в каждой стране

Рублёв: единственное, на что я надеюсь, это то, что скоро будет мир в каждой стране
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв после поражения в финале турнира ATP-500 в Дубае выразил своё мнение о политической обстановке и напряжении в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

«Конечно, это тяжело. Трудно об этом говорить, потому что даже если ты пытаешься просто играть в теннис или что-то в этом роде, продолжать тренироваться и всё такое, ты знаешь, что это влияет на тебя. Вы не можете вести себя так, будто ничего не происходит, потому что это ужасно. Единственное, на что я надеюсь, это то, что скоро будет мир в каждой стране», – приводит слова Рублёва Inside the Games.

В финале прошедшего турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 2:6, 2:6.

На стартующем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) Андрей Рублёв начнёт участие со второго круга и встретится с победителем пары Иржи Легечка — Артур Риндеркнеш. Игра состоится в пятницу, 10 марта.

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