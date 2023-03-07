Тренер Медведева Сервара: если бы сейчас проходил «Ролан Гаррос», мы бы и его выиграли

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара прокомментировал победную серию российского теннисиста, выигравшего 14 матчей и три титула за три недели.

«Когда он вернулся из Австралии, первые две недели тренировок были очень сложными, потому что ему не хватало уверенности. Он не побеждает – ему плохо, он ничего не чувствует, и с этим нужно смириться. У такого игрока, как Даниил, есть свои убеждения, свой подход к анализу и управлению ситуациями. Мы вернулись из Австралии не в лучшей форме, и с этим нужно было справляться.

Три дня до турнира в Роттердаме были особенными. Даниил сомневался в своих силах, и это объясняло проблемы в его игре. Я старался быть рядом, реагировать и показывать ему, что все, о чём он говорит, не соответствует действительности. Потому что я думал, что он играет хорошо и это сработает. Каждый раз, когда я вмешивался на тренировках, это давало положительный эффект.

Суть в том, что он пытается убедить себя, что играет плохо. А я убеждён, что он играет хорошо. Я воспринял это как игру, где он пытается объяснить, почему он плохо играет, а я должен показать ему, что всё нормально и что с его теннисом всё хорошо. Иногда витало напряжение, но я вмешивался, чтобы постараться вывести его из этого состояния.

Когда он на нужной волне, всё, что происходит дальше, все победы – это его заслуга, только его. Всё начинается именно так, а потом разгорается всё сильнее и сильнее. Сейчас он как метеорит, который загорается всё больше и за счёт этого продолжает свой путь. Вопрос в том, сколько это будет продолжаться. Нам нужно сделать всё, чтобы этот настрой был с ним и здесь, в Индиан-Уэллсе. Если бы сейчас проходил «Ролан Гаррос», мы бы и его выиграли (смеётся). Только не записывайте так, это, скорее, образное выражение», — приводит слова Сервары Tennis Majors.