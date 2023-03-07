«Конверт: Даниил, Роттердам-2023». Сервара — о переломном моменте в карьере Медведева

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара выделил переломный момент, после которого его подопечный смог выиграть три турнира кряду.
«За день до первого матча в Роттердаме, перед тренировкой с Бенжаменом Бонзи, я сказал Медведеву: «Обмен мнениями у нас на площадке за последние несколько дней был хорошим. Мы не сможем переговариваться в матче. Так что во время этой тренировки я больше не буду вмешиваться.
Даниилу пришлось найти ресурсы для игры самостоятельно. Я сказал ему: «Я вообще с тобой не разговариваю». Но, чтобы не оставить его ни с чем, я написал записку, оставил её на листе бумаги и сообщил ему об этом. Если она понадобится, Медведев воспользуется. Там были написаны разные вещи, которые я чувствую и понимаю, которые могут помочь Даниилу. Затем положил ему в сумку конверт «Даниил, Роттердам-2023». Он прочитал конверт на тренировках и потом проиграл один сет за неделю», — приводит слова Сервара Tennis Majors.
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